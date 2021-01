PS5 al CES 2021: svelate le finestre di lancio di Pragmata, Kona e Little Devil Inside

Anche Sony ha preso parte al CES 2021 con una breve conferenza durante la quale Jim Ryan e Kenichiro Yoshida hanno parlato di PlayStation 5. Oltre a confermare l'incredibile successo della console in termini di vendite, l'evento ha permesso di scoprire anche qualche dettaglio sulle finestre di lancio di alcuni dei titoli in arrivo.

Ecco di seguito i titoli citati nel corso della conferenza e le relative finestre di lancio:

Ratchet & Clank: Rift Apart - 2021

Horizon: Forbidden West - 2021

Solar Ash - giugno 2021

Kona - marzo 2021

Stray - ottobre 2021

Ghostwire Tokyo - ottobre 2021

Little Devil Inside - luglio 2021

Project Athia - gennaio 2022

Pragmata - 2023

Ryan non ha poi mancato di sottolineare come quello di PS5 sia stato non solo il miglior lancio per Sony Interactive Entertainment ma in generale il miglior lancio di sempre per una console. Il presidente dell'azienda ha poi confermato la volontà di espandere le proprietà intellettuali targate PlayStation ad altri media citando l'arrivo di una pellicola dedicata ad Uncharted e di una serie televisiva ispirata a The Last of Us per HBO.

