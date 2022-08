PS5 CFI-1200: peso ridotto per il nuovo modello, sotto i 4KG per la versione con lettore

Un nuovo modello di PS5 è stato avvistato in Giappone e in questi minuti anche in Australia, il sito Press-Start fa sapere che rivenditori australiani come EB Games, Harvey Norman e JB Hi-Fi hanno già disponibile la nuova revisione di PlayStation 5, pronta per essere commercializzata.

Il nuovo modello è identificato dalle sigle CFI-1202B (PS5 Digital Edition) e CFI-1202A (PS5 Standard Edition), rispetto al modello uscito nel 2021, si nota un peso ridotto, nello specifico il modello CFI-1202B pesa 3.4 KG mentre il modello CFI-1202A pesa 3.9 KG.

PlayStation 5 al lancio pesava 4.5 KG mentre la versione digitale aveva in peso di 3.9 KG, la revisione del 2021 ha portato il peso a 4.2 KG e 3.6 KG rispettivamente per le versioni Standard e Digital, infine la revisione in arrivo a breve nei negozi permette di abbassare ulteriormente il peso passando a 3.9 KG per la versione standard con lettore ottico e 3.4 KG per la versione digitale.

Press-Start fa sapere di non avere avuto modo di effettuare un unboxing ed aprire la nuova console e dunque non c'è modo al momento di capire che cosa cambi esattamente rispetto ai modelli in commercio, secondo alcuni rumor questa revisione dovrebbe chip a 6nm ma non ci sono conferme dirette da parte di Sony.