PS5: Christopher Dring si sbilancia, forse il più grande lancio di sempre per una console

Il nome Christopher Dring potrebbe non dirvi molto ma si tratta di una personalità molto stimata del Regno Unito, responsabile gaming del gruppo ReedPop e autore per GamesIndustry, MCV e The Guardian. Su Twitter Chris si è sbilanciato affermando che quello di PS5 potrebbe essere il più grande lancio della storia per una console.

Rispondendo a una domanda sul suo profilo Twitter, Christopher Dring afferma che il lancio di PS5 è andato molto bene in tutti i principali mercati, superando i numeri di PS4 in alcuni paesi, anche Xbox Series X/S sta performando bene superando anche in questo caso i dati del lancio di Xbox One nel 2013 in vari territori.

"No nessuno ha sottovalutato la domanda, semplicemente c'è stato un limite che ha impedito di produrre più console. Quello di PS5 si appresta probabilmente a diventare il lancio di maggior successo di sempre per una console. Non hanno sottovalutato nulla, semplicemente non c'era modo di produrre e distribuire più unità. Se potessi diffondere i numeri lo farei, ma non posso, posso dirvi che in alcuni mercati quelli di PS5 sono maggiori rispetto a quelli di PS4 e confermo che Xbox Series X/S stanno performando meglio di Xbox One."

Uno spunto di riflessione interessante ma è difficile spingersi oltre senza numeri, per il momento sappiamo che PS5 ha venduto 118.000 unità in Giappone nei primi tre giorni di disponibilità sul mercato, mentre i dati legati al Nord America e ai mercati europei non sono noti.