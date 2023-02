PS5 ancora in cima alle classifiche di vendita giapponesi, bene l'esordio di Forspoken

E' tempo delle nuove chart nipponiche, relative sia al mercato hardware che a quello software. E anche per questa settimana PlayStation 5 si conferma la console più venduta sul suolo giapponese, superando la concorrenza di Nintendo Switch che continua comunque a macinare buoni numeri tra i suoi vari modelli.

Tra il il 23 ed il 29 gennaio scorsi, la piattaforma next-gen di Sony ha piazzato ulteriori 53.256 unità, portando così il suo totale a 2.226.567 in patria. A queste si aggiungono 9652 PS5 Digital vendute nello stesso periodo, con questo modello che in Giappone arriva quindi ad un totale di 345.151 dal lancio nel 2020 a oggi. Switch in ogni caso occupa saldamente le altre due posizioni del podio, con il modello OLED che ha venduto altre 28.787 unità (portandosi ad un numero complessivo di 3.816.361), mentre quello standard ne piazza altre 12.564 toccando quota 19.150.623 unità vendute in Giappone.

Passando invece al lato software, ad occupare la prima posizione è Story of Seasons A Wonderful Life, new entry della settimana con 40.759 copie vendute. Al secondo posto restano saldi Pokémon Scarlatto e Violetto, mentre Forspoken è al terzo posto al suo esordio nelle chart nipponiche. Fire Emblem Engage aveva conquistato il podio delle vendite giapponesi sette giorni prima, ma questa settimana scende in quarta posizione. Ecco di seguito la Top 10 software completa ed il numero di copie piazzate da ciascun gioco:

Story of Seasons A Wonderful Life - 40.759 Pokémon Scarlatto e Violetto - 37.265 Forspoken - 29.055 Fire Emblem Engage - 28.442 Splatoon 3 - 14.844 Mario Kart 8 Deluxe - 13.138 Disgaea 7 Vows of the Virtueless - 10.359 Minecraft - 8399 Nintendo Switch Sports - 8231 Momotaru Densetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 6041

Tornando agli hardware, Sony ha confermato che PS5 ha superato le 32 milioni di console distribuite, e con la piattaforma che un poco alla volta sta divenendo sempre più reperibile sul mercato è probabile che vedrà crescere ulteriormente i suoi numeri molto presto.