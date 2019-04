PS5 e il cloud gaming: Sony promette maggiori dettagli a ridosso del lancio

Nell'ormai famosa intervista a Wired dedicata a PlayStation 5, Mark Cerny ha tracciato la strada che condurrà Sony verso la next-gen e citato il cloud gaming come uno dei punti cardine del progetto del colosso tecnologico giapponese.

Consapevole delle ambizioni nutrite dall'agguerrita concorrenza, Cerny ha discusso del futuro di Sony e della necessità, per l'azienda, di guardare alle esperienze in streaming per ampliare ulteriormente il proprio bacino di utenza: "Siamo pionieri del cloud gaming e la nostra visione dovrebbe diventare chiara mentre ci dirigiamo verso il lancio", è stato infatti il messaggio che lo sviluppatore e programmatore della casa giapponese ha voluto lanciare alla propria community e, indirettamente, agli altri attori dell'industria.

Con il recente lancio di PS Now in mercati come quello italiano, d'altronde, i vertici di Sony hanno già fatto capire di voler abbracciare il cloud gaming sin dalla commercializzazione di PlayStation 5: i colossi del settore, naturalmente, non stanno a guardare e si preparano a inaugurare una nuova stagione videoludica con soluzioni "su nuvola", accessibili su qualunque dispositivo e senza la necessità di possedere una console fissa, come quelle di Google Stadia e Project xCloud di Microsoft.