PS5 e COD Modern Warfare 2 dominano gli USA a gennaio 2023: i dati NPD

Piscatella specifica inoltre che la spesa totale in ambito videoludico è stata di 4,3 miliardi di dollari lo scorso gennaio sul suolo americano, registrando quindi un calo del 5% rispetto a quanto registrato nel gennaio del 2022 per via di una vendita minori per software, contenuti (come abbonamenti e DLC) ed accessori.

January 2023 marks the first time the U.S. video game market experienced a year-on-year decline since September 2022, when consumer spending reached 4% below September 2021 levels. Drops in mobile content, physical console content and gamepad spending drove the January shortfall. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) February 13, 2023

Call of Duty: Modern Warfare 2 was the best-selling game of January, the 4th consecutive month the title has led the market in premium software dollar sales. Four new games ranked among the top 20 best-selling games of January led by Dead Space (2023), which was 2nd. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) February 13, 2023