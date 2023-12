PS5 e COD Modern Warfare 3 sono i più venduti in Europa a novembre 2023: i dati

Non solo PS5 è stata la console più venduta di novembre 2023 negli USA: anche sul suolo europeo la console Sony di attuale generazione ha raggiunto lo stesso grande risultato, segnando tra l'altro anche una crescita davvero notevole rispetto alle vendite registrate esattamente un anno prima.

Come rivelato da Christopher Dring di Games Industry, in totale lo scorso mese in Europa sono state vendute 1.3 milioni di console, in crescita del 59% su base annua: il dato è guidato quasi interamente da PlayStation 5, che ha dominato il periodo del Black Friday e che ha avuto una crescita esplosiva pari al 376% rispetto a quanto registrato a novembre 2022. Subito dopo PS5 è stata Nintendo Switch la console più venduta a novembre 2023, in diminuzione però del 35% rispetto a 12 mesi prima. Calo su base annua anche per Xbox Series X/S, seppur in questo caso del 26%.

Lato software, proprio come accaduto sul suolo americano, anche in Europa è Call of Duty Modern Warfare III il gioco più venduto dello scorso novembre, sebbene Dring sottolinei che nelle sue prime quattro settimane di commercializzazione l'ultimo episodio della serie Activision abbia registrato vendite inferiori del 33% rispetto a quanto totalizzato da COD Modern Warfare II nello stesso arco di tempo nel 2022. I dati non sorprendono considerato che COD Modern Warfare 3 ha venduto meno di MW2 già al lancio in UK. Di seguito ecco la Top 10 completa dei giochi più venduti in Europa a novembre 2022:

Call of Duty Modern Warfare III EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Super Mario Bros. Wonder Marvel's Spider-Man 2 Grand Theft Auto V Assassin's Creed Mirage Mario Kart 8 Deluxe Red Dead Redemption II Football Manager 24

La classifica calcola sia le vendite in digitale che quelle in formato fisico, ad eccezione dei giochi Nintendo dei quali sono noti solo i dati relativi al mercato retail. Per quanto riguarda gli accessori, lo scorso mese in Europa ne sono stati venduti 2.56 milioni, con i controller DualSense per PS5 in cima alla classifica. PlayStation Portal, valutata sul territorio europeo come un accessorio e non come una console come negli USA, è stato l'ottavo articolo più venduto a novembre 2023.