PS5 e Coil Whine: anche il DualSense emette un 'ronzio elettrico'?

In base a quanto riferito sui forum di ResetEra e Reddit da diversi acquirenti della nuova console Sony, anche il controller DualSense soffrirebbe del problema del Coil Whine di PS5 segnalato dal lancio della piattaforma nextgen.

Come riferito da un frequentatore di ResetEra, e testimoniato con un video, il DualSense presente nel bundle di PlayStation 5 che ha acquistato al lancio produrrebbe un insolito "ronzio elettrico" in corrispondenza della parte superiore del controller, e più precisamente tra il touchpad e l'ingresso USB-C per la ricarica.

Tale rumore, simile a un vero e proprio "fruscio metallico", sembrerebbe manifestarsi in maniera lieve all'accensione del controller, per poi acuirsi ed essere avvertito nelle sessioni di gioco che fanno un uso intensivo delle funzionalità avanzate del DualSense come il feedback aptico o i trigger adattivi. Sempre sul forum di ResetEra, c'è anche chi suggerisce di abbassare completamente il volume dell'altoparlante integrato nel pad o di modificare i parametri dei trigger e della vibrazione dall'interfaccia di PS5 per verificare se il problema del Coil Whine del DualSense persiste.

Nell'attesa di ricevere ulteriori riscontri da parte della community, in rete proseguono le analisi sui motivi del ronzio elettrico avvertito in alcuni modelli di PlayStation 5: un test compiuto dopo un teardown, ad esempio, suggerisce come il problema del rumore di PS5 sia causato da un'etichetta collocata in maniera erronea sulla ventola e non, come ipotizzato, dal Coil Whine, ossia dal ronzio povocato dalla vibrazione dei componenti che vengono attraversati dall'elettricità.