PS5: dove si collegano gli hard disk o SSD esterni, vanno bene tutte le porte USB?

Uno dei più recenti aggiornamenti firmware ha introdotto la possibilità di salvare i giochi PS5 su unità esterne. In molti però sembrano avere un dubbio: gli hard disk esterni devono essere collegati ad una porta in particolare di PS5 oppure no? La risposta è meno scontata di quanto si pensi.

La stessa Sony ha infatti confermato che "Le unità di archiviazione devono essere collegate a una porta SuperSpeed USB. Ti consigliamo di collegare l'unità alla porta USB Type-C sulla parte anteriore della console. Anche le porte USB Type-A sul retro di PS5 supportano la memoria di archiviazione estesa. Le unità USB non sono compatibili con la porta USB Type-A sulla parte anteriore della PlayStation 5."

Ricordatevi inoltre che non è non è possibile collegare l'unità tramite hub USB e non si possono usare contemporaneamente due o più unità di archiviazione. E' possibile collegare più di una unità esterna alla console ma in ogni caso non sarà consentito utilizzarne più di una volta per volta.

Vi rimandiamo anche alla nostra guida su come trasferire giochi da PS5 a HD o SSD esterni, operazione che vi permetterà di liberare facilmente spazio nell'unità SSD interna di PlayStation 5.