PS5, sempre più colori per il DualSense: avvistamento per due nuove varianti

Contestualmente al ritorno di PlayStation 5 nei negozi italiani, arriva un interessante avvistamento relativo alla line-up di modelli di DualSense in arrivo sul mercato.

La community ha infatti notato un interessante dettaglio presente sul sito ufficiale di PlayStation. Nella sezione dedicata alla garanzia attiva su DualSense, un menu a tendina consente infatti di selezionare due colorazioni del pad non ancora annunciate ufficialmente da Sony. Nello specifico, parliamo delle diciture "Metallic Grey" e "Metallic Red". Stando a quanto riportato, il reveal di modelli di DualSense di colore grigio metallizzato e rosso metallizzato potrebbe essere imminente.



Le due colorazioni andrebbero ad aggiungersi al già vasto arcobaleno di opzioni a disposizione degli utenti PlayStation 5. Nel tempo, Sony ha infatti proposto il pad DualSense in molteplici colorazioni, dall'azzurro al viola intenso, passando per il fucsia. A queste si aggiungono poi i vari modelli ispirati a titoli per PlayStation 5, come il DualSense a tema God of War: Ragnarok. Presenti poi all'appello anche modelli a trama militare e tanto altro.

In attesa di eventuali annunci, ricordiamo che il controller di PS5 ha di recente proposto un upgrade, tramite il lancio di un nuovo modello. Ve ne ha parlato il nostro Alessandro Bruni nella sua recensione di DualSense Edge.