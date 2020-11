PS5: come accedere alla lista amici e creare un party

Rispetto al sistema operativo dell'ormai vecchia console Sony, PS4, PlayStation 5 propone un'interfaccia utente completamente diversa che richiede agli utenti di abituarsi nuovamente anche ad azioni molto semplici come l'accesso alla propria lista amici.

Se avete appena acceso per la prima volta la vostra nuova PlayStation 5 e non avete la più pallida idea di come fare per scoprire quali dei vostri amici sono attualmente disponibili per giocare, sappiate che i passaggi da seguire sono molto semplici. Il primo step consiste nell'apertura del Centro di controllo, funzionalità fondamentale per raggiungere la maggior parte dei menu della console Sony, tramite la pressione del tasto centrale del controller DualSense (quello con sopra il logo PlayStation). Alla pressione del pulsante vi apparirà nella parte bassa dello schermo una serie di icone bianche su sfondo nero: per accedere alla lista amici dovete selezionare con il tasto X la voce Game Base (quella tra la campanella delle notifiche e la nota musicale), e poi scorrere in fondo al menu a tendina che vi si è appena aperto per cliccare su "Visualizza tutti gli amici".

A questo punto siete all'interno della Game Base, che è il nuovo nome della lista amici di PS5. In questa schermata potete utilizzare i tasti L1 e R1 per scorrere tra i party attivi, l'elenco degli amici connessi, le richieste amico inviate/ricevute e la funzione di ricerca di nuovi amici tramite ID PSN. Sempre in questo menu potete creare un nuovo party con la semplice pressione del tasto Triangolo, così da accedere alla schermata tramite la quale selezionare gli amici da invitare nel gruppo.

Se siete curiosi di scoprire altre opzioni offerte dal Centro di controllo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla guida su come spegnere PlayStation 5 utilizzando il DualSense. Avete già letto l'articolo con le 10 cose da fare subito dopo la prima accensione di PS5?