PS5: come aggiornare il firmware del DualSense su PC

Siete soliti utilizzare un controller DualSense di PlayStation 5 su PC e volete aggiornarne il firmware per migliorarne la stabilità o aggiungere nuove funzionalità? Sappiate che ora Sony permette di eseguire tale procedimento anche senza la console di ultima generazione, scopriamo insieme come fare.

Come installare l'applicazione su PC

Il primo passo per aggiornare il DualSense di PS5 su PC è quello di installare sul vostro dispositivo l'applicazione creata appositamente da Sony. Per fare ciò, dovete recarvi sul portale del colosso nipponico e procedere con il download dell'applicazione ufficiale per l'aggiornamento del firmware del DualSense ed avviare l'eseguibile per installarla seguendo tutte le istruzioni a schermo per decidere la posizione e altri dettagli aggiuntivi. Completato questo processo, possiamo passare al secondo ed ultimo step della guida.

Aggiornamento del controller PS5

Ora che l'applicazione per l'aggiornamento è installata, procedete con l'avvio del programma. Prima di avviare la procedura, fate in modo che l'applicazione si aggiorni all'ultima versione. A questo punto, tutto è pronto e, quando viene chiesto, effettuate il collegamento del vostro controller DualSense di PlayStation 5 al PC tramite l'ausilio di un cavo USB di tipo C. Una volta collegata la periferica, il programma analizzerà la sua versione e, nel caso in cui dovesse necessitare di un aggiornamento, apparirà un tasto blu nella parte bassa dello schermo che permetterà di dare il via alla procedura. Come scritto anche a schermo durante l'aggiornamento, è assolutamente sconsigliato scollegare il cavo dal controller ed è preferibile posizionare l'oggetto in un luogo nel quale è impossibile che ciò accada anche solo per errore. Quando tutto sarà finito, vedrete un messaggio che segnala la corretta installazione del firmware e un tasto blu con su scritto 'Ok'. Cliccate sul tasto e scollegate il pad, che è ora aggiornato.

