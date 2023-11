PS5: come aggiornare il software della PlayStation 5

Per qualche motivo la vostra PlayStation 5 non ha scaricato automaticamente l'ultimo firmware oppure non ha accesso ad internet? Nessun problema, poiché in questa guida vi spiegheremo come fare per procedere con il download manuale dell'aggiornamento, anche da PC/Mac.

Come aggiornare PlayStation 5

Per avviare manualmente il download dell'ultimo firmware di PlayStation 5 dovete innanzitutto assicurarvi che la console sia connessa ad internet. A questo punto, accedete al menu delle Impostazioni e selezionate Sistema, poi cliccate su Software di sistema. In questa nuova schermata dovete scegliere la voce Impostazioni e aggiornamento del software di sistema. Da qui, non vi resta altro da fare che cliccare sulla prima opzione nel caso in cui dovesse essere disponibile un nuovo firmware. Vi suggeriamo di abilitare anche l'opzione Aggiornamenti automatici, così che i download dei futuri update avvenga senza che alziate un dito.

Come aggiornare PS5 da PC o Mac

Se non avete modo di collegare la vostra PlayStation 5 a internet, sappiate che è possibile scaricare l'ultimo firmare su PC o Mac e poi installarlo su console tramite un dispositivo USB. Per procedere in tal senso, procuratevi un'unità USB con almeno 1,1 GB di memoria e formattatela in FAT32 o exFAT, quindi create al suo interno una cartella chiamata 'PS5' (senza virgolette). Aprite la cartella PS5 e create al suo interno la cartella 'UPDATE', sempre senza virgolette. Ora visitate il sito ufficiale e scaricate il file PS5UPDATE.PUP, ossia il file con l'ultimo firmware. Questo file va copiato in UPDATE.

Quando la vostra PS5 è spenta, collegate il dispositivo USB e avviate la console in modalità provvisoria tenendo premuto il tasto dell'accensione fino a quando non sentite il secondo beep. Vi apparirà a schermo un menu speciale: selezionate prima Aggiorna software di sistema e poi Aggiorna da dispositivo di archiviazione USB, infine confermate. A questo punto, non vi resta che attendere il completamento dell'operazione.

