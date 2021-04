PS5: come attivare l'accensione automatica della TV con la console

Tra le numerose novità apportate dall'ultimo aggiornamento di sistema di PlayStation 5 troviamo anche una serie di opzioni aggiuntive per consentire la sincronizzazione tra TV e console e fare in modo che entrambi i dispositivi si spengano o si accendano in contemporanea.

Prima di iniziare a spiegarvi come abilitare questa funzione, va precisato che è possibile attivarla solo ed esclusivamente se avete collegato la vostra console al televisore tramite un cavo HDMI e, cosa ancora più importante, se la vostra TV supporta tale funzionalità, la quale potrebbe richiedere di essere attivata manualmente nelle impostazioni.

Una volta sicuri che la TV supporti questo tipo di collegamento, accendete la vostra PlayStation 5 aggiornata alla versione più recente del firmware e recatevi nel menu delle impostazioni premendo il tasto triangolo e poi selezionando l'icona a forma di ingranaggio: a questo punto selezionate "Sistema" e infine "HDMI". Nella nuova schermata è possibile trovate la voce "Abilita il collegamento dei dispositivi HDMI", la quale va attivata per poter sfruttare l'accensione e lo spegnimento automatico. Attivata la prima voce, avrete la possibilità di mettere o meno la spunta sulle seguenti opzioni aggiuntive:

Abilita gioco One-Touch: Se accendi la PS5, anche il dispositivo connesso si accenderà e commuterà il suo ingresso sulla PS5

Se accendi la PS5, anche il dispositivo connesso si accenderà e commuterà il suo ingresso sulla PS5 Abilita collegamento di spegnimento: Se spegni il dispositivo connesso alla PS5, la PS5 entrerà in modalità riposo

Attivando la prima, si fa in modo che accendendo la PlayStation 5 si accenda anche il televisore. La seconda voce, invece, serve a mandare la console in modalità riposo quando il televisore viene spento mentre PS5 è ancora accesa. Le due opzioni possono quindi essere gestite autonomamente ed è possibile decidere se attivare solo quella legata all'accensione o solo quella relativa allo spegnimento.

