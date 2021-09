PS5: come attivare l'Audio 3D per gli altoparlanti della TV

Graize al debutto dell'aggiornamento di settembre del sistema operativo di PlayStation 5 è stata introdotta la possibilità di sfruttare l' anche mentre si sta ascoltando l'audio di gioco dagli altoparlanti della TV. Scopriamo insieme come abilitare questa nuova funzionalità.

Aggiornamento dei dispositivi

Il primo passaggio per procedere con l'attivazione dell'Audio 3D senza l'ausilio delle cuffie consiste nell'aggiornamento del software della console all'ultima versione. Una volta installato il firmware di settembre 2021 (o una versione superiore), procedete anche con l'aggiornamento del software del DualSense: all'avvio della console dopo l'installazione del firmware apparirà a schermo un messaggio che notifica la presenza di un update per il controller, il quale va collegato alla console con un cavo USB di tipo C per potersi aggiornare all'ultima versione.

Preparazione

Una volta aggiornati PlayStation 5 e DualSense, occorre predisporre tutto per il terzo ed ultimo passaggio. Innanzitutto assicuratevi che il microfono del controller sia acceso: il led arancione sul DualSense non deve essere attivo, in caso contrario premete il tasto per farlo spegnere. Fate in modo che il volume del televisore non sia troppo basso e impostatelo sul valore che siete soliti utilizzare durante le vostre sessioni di gioco, quindi posizionatevi nel luogo esatto in cui solitamente giocate. Cercate inoltre di restare il più in silenzio possibile e di evitare rumori durante i prossimi passaggi.

Misurazione dell'acustica dell'ambiente

Se avete seguito correttamente tutti i precedenti passaggi, non resta che fare in modo che la console avvii la misurazione dell'acustica dell'ambiente, affinché si possa attivare l'Audio 3D. Dal menu principale di PS5 accedete alle impostazioni, selezionate la voce "Audio" e visitate la scheda "Uscita Audio". Noterete sotto la sezione "TV" la presenza della voce "Abilita l'audio 3D per gli altoparlanti della TV": attivate l'opzione e poi cliccate su "Misura acustica dell'ambiente per Audio 3D". Vi appariranno a schermo delle semplici istruzioni attraverso le quali il microfono del controller ascolterà dei suoni emessi dagli altoparlanti della TV per fare in modo di comprenderne la posizione e modificare di conseguenza l'audio. Completata questa procedura, tornate nelle impostazioni dell'audio e assicuratevi che vi sia la spunta su "Applica i risultati della misurazione all'Audio 3D" per essere certi che la funzionalità sia attiva.

Va precisato che nel caso in cui doveste cambiare posizione in cui giocate solitamente o vi ritrovaste a giocare in un'altra stanza, l'intero procedimento di misurazione andrà ripetuto.

