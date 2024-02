PS5: come attivare il browser nascosto per navigare in internet

Se per qualche motivo avete la necessità di utilizzare un browser sul televisore e l'unico dispositivo collegato è la vostra PlayStation 5, sappiate che esiste un rapido trucchetto che consente di navigare sul web dalla console di ultima generazione Sony.

Sebbene non esista un'applicazione che permetta di visitare qualsiasi sito da PlayStation 5, gli utenti hanno scoperto che grazie ad una serie di passaggi - tutti molto semplici da seguire - è possibile visualizzare a schermo un browser nascosto.

Innanzitutto, occorre che la vostra console Sony sia connessa ad internet e non importa se tramite un cavo ethernet o wi-fi. A questo punto, eseguite l'accesso al PlayStation Network e premete il tasto PlayStation (quello situato esattamente a metà tra i due stick analogici del DualSense) per visualizzare a schermo il Centro di Controllo. Spostate il curore su GameBase e poi aprite la scheda dei messaggi, che corrisponde all'iconcina con le due nuvolette bianche. Selezionate un qualsiasi amico dalla vostra lista ed inviategli un messaggio con il link del portale che volete visitare. Una buona idea potrebbe essere quella di scrivere 'www.bing.com' senza le virgolette: appena inviato il messaggio, nella conversazione noterete che è possibile cliccare sul link. Spostate quindi il cursore sul messaggio contenente l'indirizzo web e cliccateci sopra, così da far apparire come per magia il browser nascosto e accedere al motore di ricerca che vi permetterà di navigare senza alcun tipo di problema.

Ovviamente questo sistema potrebbe non funzionare in futuro, dal momento che vi è la possibilità che Sony modifichi il funzionamento delle conversazioni private fra utenti PSN e impedisca di accedere al browser nascosto.

