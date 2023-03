PS5: come attivare il VRR Variable Refresh Rate per la risoluzione 1440p

PlayStation 5 si aggiorna con il supporto VRR per la risoluzione 1440p su PS5, ma come fare per attivare questa opzione sul proprio televisore o monitor compatibili?

In realtà vi basterà attivare il VRR su PlayStation 5 dal menu Impostazioni: scorrete fino alla voce Schermo e Audio, poi selezionate Uscita Video, da qui abilitate la voce VRR e impostatela su "Automatico", dopo aver aggiornato la console con il firmware 7.0 il sistema riconoscerà in automatico la risoluzione 1440p e abiliterà il Variable Refresh Rate senza bisogno di ulteriori interventi da parte dell'utente. Sony ha anche aumentato la gamma di dispositivi compatibili, per sapere se il monitor o il televisore supportano il VRR basta andare nel menu Impostazioni, successivamente su Schermo e Video e su Uscita Video, da qui selezionate la voce Test uscita 1440p e attendete l'esito del test.

Ricordatevi che, come specificato da PlayStation "i risultati possono variare a seconda del gioco in uso. L’uscita video a 1440p su PS5 richiede una TV o un monitor PC che supporta 1440p/60 Hz o 1440p/60 Hz e 120 Hz."

