PS5: come fare backup e ripristino di giochi e salvataggi

Avete un problema con la vostra nuova console Sony, avete provato a riavviare PS5 in modalità provvisoria ma non avete risolto? Potete provare a ripristinare la console alle condizioni di fabbrica, ma in questo caso perderete tutti i dati salvati nella memoria interna di PS5.

State tranquilli perché il sistema operativo di PS5 presenta tutte le opzioni necessarie per effettuare il backup dei dati e successivamente ripristinarli correttamente. Importante: non spegnete la console durante il backup o il ripristino, inoltre il salvataggio dei dati riguarda solamente i contenuti presenti su SSD interno, mentre i Trofei non sono inclusi nel backup, dal momento che questi vengono salvati online sui server di PlayStation.

Come salvare i dati della PS5

Iniziamo a dire che il backup include giochi e applicazioni, dati salvati, screenshot e clip video, oltre alle impostazioni e i dati utente salvati sulla console.

Collegare una unità esterna USB FAT o exFAT alla PS5

Dal menu principale selezionare Impostazioni e poi Sistema

Selezionare Software di sistema, Backup e ripristino e infine Esegui backup della PS5

Selezionare i dati che vuoi salvare e premi Avanti

Selezionare Backup

La console si riavvia, al termine verrà visualizzata la schermata Backup completato

Dopo un ultimo riavvio, la console si accenderà e tornerà al menu principale

Come ripristinare i dati salvati su PS5

Collegare l'unità USB alla console e selezionare Impostazioni e dopo Sistema. Da qui andare su Software di sistema, Backup e ripristino e infine Ripristina PS5

La console si riavvia e viene avviato il ripristino

Al termine dell'operazione verrà visualizzato il menu principale

Attenzione, perché dopo il ripristino l'opzione "Condivisione console e riproduzione offline" è disattiva di default, dunque dovrete configurare nuovamente questa funzionalità.