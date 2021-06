PS5: come si collega un secondo controller DualSense?

Avete in casa la vostra fiammante PlayStation 5 e volete giocare in multiplayer locale assieme ad un amico, collegando alla vostra console un secondo controller DualSense per poter così avviare una partita in compagnia. Sapete come fare per associare al vostro sistema un altro DualSense?

A prima vista potrebbe non sembrare una pratica così immediata, ma invece basta seguire pochi semplici passaggi per permettere alla vostra PS5 di riconoscere un secondo o più DualSense in modalità wireless. Anzitutto è importante che il secondo pad da associare sia spento al momento di avviare il collegamento. Una volta verificato ciò, con il vostro controller già associato navigate nel menù principale di PS5 fino a raggiungere le Impostazioni: da qui recatevi alla voce Accessori e cliccare su Generali, dove dovrebbe poi comparirvi la voce Bluetooth. Vi comparirà l'ultima voce di vostro interesse chiamata nuovamente Accessori.

Arrivati a questo punto è il momento di collegare il secondo DualSense: tieni premuto su di esso i tasti Crea e PS contemporaneamente, poi riutilizza il primo controller per selezionare il secondo pad visualizzato su schermo. Se tutto è stato svolto correttamente, a questo punto alla tua PS5 saranno collegati entrambi i DualSense e sarà così possibile giocare con un altro utente in locale. Ripetete lo stesso procedimento se volete associare ulteriori DualSense ed il gioco è fatto.

Presto la console next-gen dovrebbe divenire più semplice da trovare: Sony punta ad aumentare la produzione di PS5 in modo così da vendere 22 milioni di pezzi l'anno a partire dal prossimo anno fiscale. Inoltre, il prossimo aggiornamento firmware PS5 apporterà tante migliorie alla console.