PS5: come si fa a disattivare il microfono del DualSense?

Una delle novità introdotte dalla console di nuova generazione di Sony più apprezzate da pubblico e critica è sicuramente il nuovo controller, che prende il nome di DualSense e va a sostituire il DualShock 4 di PlayStation 4.

Una delle funzioni integrate all’interno del controller DualSense è quella di microfono: di default il controller è infatti capace di riconoscere la vostra voce e registrarla, per poi utilizzarla in vari modi, tra cui la funzione nascosta di PS5 che registra una clip vocale allo sblocco di un trofeo. La funzione principale del microfono integrato del DualSense è però quello di fungere, appunto, da microfono, trasmettendo la vostra voce contemporaneamente a tutti i giocatori con cui state condividendo una sessione di gioco in modalità multigiocatore online senza la necessità di utilizzare un paio di cuffie esterne.

Sebbene questa funzione possa risultare comoda per alcuni, molti videogiocatori preferiscono invece evitare che la console registri l’audio all’interno della stanza, e si ritrovano quindi spesso a cercare un modo per disattivare il microfono; ecco quindi i due modi con cui è possibile farlo, partendo dal presupposto che la funzione di microfono è di default attiva su PlayStation 5.

Tasto dedicato

Impostazione predefinita del DualSense

Il modo più semplice, diretto e banale per disattivare il microfono del DualSense è tramite la, nella parte bassa al centro del controller: nel momento in cui lo premerete si illuminerà di arancione, il microfono verrà disattivato e un piccolo segnale comparirà sullo schermo per confermare il tutto. Tuttavia, questa operazione non è definitiva né completamente risolutiva, perchéogni volta che effettuerete nuovamente l’accesso a Playstation 5, che avvierete una sessione multigiocatore oppure quando cambierete gioco, una necessità che sicuramente non è molto comoda.L’altra possibilità che avete per disattivare il microfono del DualSense in maniera, più o meno, definitiva è tramite le impostazioni della console: entrate quindi nel menu dellee selezionate, poie infine. In questo modo, ogni volta che accenderete la vostra PlayStation 5 il microfono sarà disattivato in automatico, e resterà tale anche cambiando gioco. Tuttavia, questa operazione è legata al singolo account, dunqueeventualmente collegati alla vostra console sui quali avete intenzione di disattivare il microfono.