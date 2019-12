PS5: ecco come potrebbe essere il Dualshock 5 della console next-gen

Sony non ha ancora svelato l'aspetto del Dualshock 5 di PlayStation 5, limitandosi a riferire solamente che presenterà il feedback aptico e i grilletti adattivi. Nelle ultime settimane, in ogni caso, sono emersi in rete diversi brevetti che di forniscono un'idea di come potrebbe essere il controller della console next-gen.

Il più recente, scovato da Let's Go Digital, fa riferimento a delle originali funzionalità multiplayer, che consentirebbero ad un giocatore di trasferire il controllo di alcuni tasti o dell'intero Dualshock 5 ad un proprio amico connesso in rete. La prima opportunità sarebbe del tutto inedita, mentre la seconda rappresenterebbe un'evoluzione dello Share Play di PlayStation 4.

La redazione olandese ha inoltre approfittato dell'occasione per mostrare dei render del Dualshock 5, realizzati in parte sulla base dei brevetti trapelati a novembre, e in parte su alcuni un po' più vecchi che suggerivano la presenza di un touch screen. Come potete vedere nella galleria in calce a questa notizia, la forma di questo possibile controller ricorderebbe molto da vicino quella del Dualshock 4, e presenterebbe uno schermo touch a colori in sostituzione dell'attuale touchpad. Una soluzione davvero avveniristica, anche se potenzialmente piuttosto costosa. Cosa ne pensate? Secondo voi il Dualshock 5 potrebbe essere davvero così?