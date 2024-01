PS5: come farla durare di più, ecco i trucchi per non rovinare la console

Approfittando delle festività di fine anno siete appena entrati in possesso di una PS5 o PS5 Slim? Se la risposta è sì, questi trucchi per aumentare la vita della console e non rovinarla vi torneranno sicuramente molto, molto utili.

Come spegnere correttamente la PS5

Forse non lo sapete ma esiste un modo per spegnere correttamente la PS5, così da evitare danni a lungo termine o blocchi improvvisi. Potete spegnere la console tramite il tasto PlayStation sul DualSense o premendo il pulsante fisico sulla console, in entrambi i casi ricordatevi di non spegnere mai la PS5 mentre è in corso il salvataggio o il caricamento di dati da SSD o unità USB. Se dovete staccare il cavo di alimentazione, ricordatevi di farlo solo ed esclusivamente quando la spia di accessione è completamente spenta, ovvero non illuminata di alcun colore. Se staccate la presa quando la spia è illuminata (fissa o lampeggiante) rischiate di perdere i vostri dati o di danneggiare la console.

Come non far surriscaldare la PS5

Recentemente si sono verificati casi di surriscaldamento della PS5 con giochi come Marvel's Spider-Man 2 o Final Fantasy XVI. Per evitare di avere problemi, Sony consiglia di agire come segue. Lasciare almeno 10 centimetri di spazio libero intorno alla PS5, evitare di collocare la console sulla moquette o su un tappeto a pelo lungo, evitare gli spazi chiusi e stretti, non coprire la PS5 con un panno ed evitare che la polvere si accumuli sulle prese d'aria, magari utilizzando un piccolo aspirapolvere per mantenere sempre pulite le feritoie.

Evitare acqua, fumo, umidità e detergenti troppo aggressivi

Evitare di utilizzare la console troppo vicino all'acqua perché gli schizzi potrebbero penetrare nelle prese d'aria danneggiando la componentistica interna. Per lo stesso motivo dovreste evitare di fumare nei pressi di PlayStation 5, evitare di posizionare la console in una stanza troppo umida e sopratutto di pulire la scocca con detersivi o solventi troppo aggressivi. Per la pulizia di PS5 Sony consiglia un panno morbido e asciutto e ricordatevi di non spruzzare mai prodotti per la pulizia direttamente sulla console.

PS5 e la condensa: come risolvere?

Sopratutto in questo periodo, trasportando la console da un luogo freddo come l'esterno ad una casa riscaldata, potrebbe accumularsi della condensa sulla lente del lettore ottico, causando problemi nella corretta riproduzione dei dischi. Come risolvere in questi casi? Semplicemente, rimuovete eventuali dischi dalla PS5, staccate la console della presa elettrica e attendere qualche ora fino a completa evaporazione della condensa.

Non usare dischi danneggiati o non conformi

PlayStation 5 con lettore ottico è compatibile con dischi DVD e Blu-Ray, tuttavia se volete preservare la durata del lettore dovreste fare attenzione allo stato dei supporti fisici. Non utilizzate dischi deformati, graffiati o eccessivamente sporchi (a proposito, ecco come pulire bene e senza danni un disco Blu-Ray o DVD), evitate di inserire nella console dischi con adesivi applicati sulla superficie e dischi di forma non circolare o di altri formati non supportati, come i mini dischi da 8 centimetri.