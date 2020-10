PS5: ecco come funzionerà il trasferimento dei salvataggi da PS4

Come avrete ormai notato, in serata è stata diffusa da parte di Sony un'altra ondata di informazioni riguardante la retrocompatibilità di PlayStation 5 e su quali saranno i vantaggi nel giocare titoli PlayStation 4 sulla console next-gen. Tra i dettagli diffusi troviamo anche il trasferimento dei salvataggi, argomento molto caro agli utenti.

Chi vorrà continuare a giocare i propri titoli PS4 su PS5 potrà infatti trasferire i propri salvataggi da una console all'altra senza alcun problema e per farlo potrà decidere quale metodo utilizzare. Se siete abbonati al PlayStation Plus è possibile effettuare il trasferimento tramite cloud, che tra i metodi citati sul sito ufficiale è quello più rapido e che in teoria non richiede alcun passaggio extra se caricate periodicamente i vostri salvataggi. Se non siete abbonati al servizio Sony o volete procedere diversamente, potete collegare PS4 e PS5 tramite wi-fi o cavo LAN per trasferire tutti i file da una console all'altra. Se invece dovete liberarvi della vostra PS4 per regalarla a qualcuno o consegnarla presso un rivenditore per aderire a qualche offerta, potete semplicemente utilizzare una comune memoria USB per salvare tutti i vostri file, che andranno poi copiati sulla nuova PS5.

Va precisato che la compatibilità dei salvataggi non è assicurata, ecco infatti quanto annunciato da Sony sul sito ufficiale:

"La possibilità di trasferire i dati di gioco da una versione per PS4 a una versione per PS5 dello stesso gioco dipende dallo sviluppatore e per i giochi intergenerazionali varierà in base al titolo".

