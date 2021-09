PS5: come installare un SSD M.2 per espandere la memoria della console Sony

È ora disponibile il nuovo firmware di PlayStation 5 che abilita il supporto agli SSD M.2, ovvero le memorie esterne grazie alle quali i giocatori possono ampliare lo spazio a disposizione per l'installazione di giochi e applicazioni di nuova generazione. Scopriamo insieme come fare per montare il dispositivo nella console Sony.

Che tipo di SSD scegliere per PS5?

Prima di acquistare un SSD per la vostra PlayStation 5, fareste bene ad assicurarvi che rispetti tutti i requisiti minimi stabiliti da Sony. Occorre infatti utilizzare un SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4 con uno spazio d'archiviazione non superiore ai 4TB, con velocità di lettura sequenziale di almeno 5,500 MB/s e dotato di dissipatore.

Ecco le dimensioni minime e massime del dispositivo:

Larghezza: fino a 25 mm

fino a 25 mm Lunghezza: fino a 110 mm

fino a 110 mm Profondità: fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda)

Preparazione dell'occorrente

Di seguito trovate tutti gli oggetti di cui avete bisogno per poter procedere con l'installazione della memoria all'interno della console Sony:

Un tavolo sufficientemente grande sul quale poggiare la console in sicurezza

Un cacciavite a croce o a stella

Una fonte di luce: potete utilizzare una torcia o il flash di uno smartphone in assenza di luce naturale

Come montare l'SSD su PS5

Qui sotto trovate tutti i passaggi da seguire in ordine per installare l'SSD nella vostra PS5:

Spegnete la console e, una volta sicuri che sia spenta e non in modalità riposo, rimuovete tutti i cavi collegati (alimentazione, USB, ethernet, HDMI) e attendete qualche minuto fino a quando la temperatura della PS5 non si è abbassata sensibilmente Posizionate la console con il logo PlayStation rivolto verso il basso e il tasto d'accensione rivolto al lato opposto a voi su una superficie piana, possibilmente piazzando qualche tipo di protezione tra la console e il piano di lavoro così che la scocca non si graffi Posizionate la mano destra sul bordo dell'angolo inferiore destro e la mano sinistra sul bordo dell'angolo superiore sinistro della scocca bianca. Fate scorrere la scocca bianca con il pollice sinistro mentre utilizzate le dita della mano sinistra per evitare che la console cada e tenerla stabile sul piano Sul vano in cui inserire l'SSD potete trovare una cover rettangolare fissata con una vite alla parte superiore di PS5: rimuovete la vite con un cacciavite adatto e procedete con la rimozione della cover rettangolare Vi troverete così di fronte ad una seconda vite con il distanziatore: questo piccoli cilindro va posizionato nella scanalatura corrispondente alle dimensioni dell'unità SSD M.2 in vostro possesso Tenendo il bordo dell'unità SSD M.2, allineatela alla fessura sul connettore di espansione, quindi, partendo in diagonale verso l'alto, inseritela saldamente fino in fondo e verificate che la scheda a circuito dell'unità SSD M.2 poggi a filo sul distanziatore, senza che il dissipatore sia ostruito Tenete il dito sull'SSD per fermarlo in posizione parallela alla console e fissate la memoria inserendo la vite nel distanziatore per poi avvitare con un cacciavite Verificate che sia stato montato tutto correttamente (in caso contrario potrebbero verificarsi danni all'hardware) A questo punto rimettete la cover rettangolare al suo posto e serrate la vite. Se la cover del vano non si chiude correttamente, è probabile che la struttura di raffreddamento superi le dimensioni richieste Poggiate la scocca bianca sulla console in modo che sia leggermente distante (circa 2cm) dal bordo superiore, poi fatela scorrere fino a posizionarla correttamente (sentirete un click)

Se avete seguito correttamente le istruzioni, non vi resta altro da fare che collegare il cavo d'alimentazione, il cavo HDMI ed eventuali dispositivi extra per poi accendere la console e seguire le istruzioni a schermo, così che il sistema operativo inizializzi la memoria e vi consenta di utilizzarla per l'installazione dei giochi PS5. Avete già letto la nostra guida su come scaricare o trasferire i giochi PS5 su un SSD M.2?