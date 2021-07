PS5: come installare un SSD M.2, guida e requisiti per la compatibilità

Sony ha pubblicato una guida sul sito del supporto PlayStation legata all'installazione delle unità SSD M.2 su PlayStation 5. Al momento questa opzione è riservata a coloro che stanno testando i firmware in Beta ma prossimamente sarà accessibile a tutti.

La guida all'installazione degli SSD M.2 su PS5 è disponibile solo in inglese, una volta installata l'unità può essere utilizzata per installare e lanciare giochi e applicazioni per PS4 e PS5, così da liberare spazio nella memoria interna della console.

Sony specifica come non tutte le unità SSD M.2 siano compatibili con PlayStation 5, assicuratevi quindi che il vostro prodotto supporti l'interfaccia PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe e che abbia una capienza compresa tra 250GB e 4TB, oltre ad una velocità di letture di almeno 5.500 MB/S.

La compagnia specifica chiaramente di non provare ad installare un SSD M.2 se non disponete dell'ultimo firmware Beta per PS5, in caso contrario potrebbe essere necessario reinstallare il sistema operativo o formattare la console. La guida di Sony spiega nel dettaglio come aggiungere o rimuovere un SSD ma assicuratevi di disporre di una buona manualità e di strumenti adeguati come un cacciavite a stella e magari un torcia o una lampadina per migliorare la visibilità. Tra i primi SSD compatibili con PS5 troviamo il Seagate FireCuda 530 appena annunciato e in arrivo durante l'estate.