PS5, come sarà l'interfaccia? Un brevetto Sony anticipa le novità della dashboard

Dalle pagine di ResetEra, un utente del noto forum videoludico afferma di aver rintracciato online un brevetto di Sony che sembra illustrare le novità dell'interfaccia di PlayStation 5 e gli elementi che ne andranno a comporre la dashboard.

Nonostante le numerose voci di corridoio che hanno anticipato l'ultimo evento di Sony a tema nextgen, nel corso dello Showcase del 16 settembre che ha svelato data e uscita di PS5 l'azienda giapponese non ha fornito alcuna indicazione sulla nuova interfaccia utente che sostituirà l'attuale dashboard di PS4.

In nostro "soccorso" arriva però l'utente di ResetEra conosciuto come Gofreak che, dalle colonne del forum, ha condiviso degli schemi esplicativi e delle schede che descrivono con dovizia di particolari un'interfaccia nextgen brevettata di recente da Sony, presumibilmente la stessa che ritroveremo su PlayStation 5 dal 19 novembre in coincidenza del lancio della console nextgen in Italia.

Le immagini e i diagrammi che accompagnano il brevetto mostrano i pannelli di selezione rapida dei giochi e delle applicazioni installate che, a quanto pare, continueranno a formare un "carosello" come avviene attualmente su PS4. Diversamente dalla dashboard dell'attuale Monolite Nero, però, gli schemi mostrati da Sony prevedono delle schermate aggiuntive, con una riorganizzazione complessiva dei menù e delle diverse opzioni per la personalizzazione che dovrebbero contribuire a migliorare l'esperienza utente.

Nel brevetto vengono citati anche degli sfondi dinamici "a onda" con tanto di effetti particellari, delle notifiche selettive per i giochi preferiti dai singoli utenti e tanti parametri configurabili per tenere traccia degli streaming degli amici, della progressione dei Trofei e di tanto altro. Nel frattempo, qui trovate il breve filmato dell'interfaccia di PS5 ammirato durante l'evento "The Future of Gaming" dell'11 giugno scorso.