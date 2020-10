PS5: come sarà l'interfaccia? Neanche gli streamer giapponesi l'hanno vista

Durante l'ultima prova di PS5 con gli streamer giapponesi, a nessuno dei partecipanti all'evento è stata concessa l'opportunità di ammirare in anteprima la dashboard e gli elementi che andranno a comporre l'interfaccia della console nextgen di Sony.

Tale mancanza, naturalmente, non è passata inosservata ai tanti appassionati che hanno seguito le novità e i gameplay provenienti dallo stand approntato da Sony in chiusura della YouTube Gaming Week, che difatti stanno evidenziando sui social questa lacuna nella comunicazione del colosso tecnologico giapponese.

Anche i giornalisti che hanno presenziato alla prova lo sottolineano nei rispettivi editoriali: la redazione di Dengeki Online, ad esempio, rivela che Sony ha tenuto nascosta questa funzionalità, non permettendo l'accesso ai menù dell'interfaccia e della dashboard di PS5 a nessuno dei creatori di contenuti o degli inviati della stampa di settore accorsi.

Il redattore di Dengeki specifica inoltre che nei gameplay di Astro's Playroom, di Godfall e degli altri giochi selezionati per questo test, non è stato possibile utilizzare il tasto Create del controller DualSense per richiamare ingame uno dei menù dell'interfaccia di PlayStation 5, presumibilmente per garantire il salvataggio e la condivisione rapida di immagini, video e funzionalità non ancora svelate.

Stando all'insider Tidux, comunque, a breve spunteranno nuovi leak sull'interfaccia di PS5, e questo per tacere delle possibili iniziative organizzate di qui a breve dalla macchina promozionale di Sony per presentare ufficialmente la dashboard e le funzionalità della console nextgen.