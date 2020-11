PS5 come liberare spazio su disco? Cancellare giochi, app e salvataggi

Un buon modo per guadagnare spazio sull'SSD di PlayStation 5 è quello di eliminare giochi, applicazioni e salvataggi che non vi servono più, così da risparmiare preziosi GB da utilizzare per installare altri contenuti. Ma come fare per cancellare i giochi da PS5?

Come cancellare giochi su PS5

Andare su Impostazioni, Memoria di archiviazione e selezionare Giochi e App

Selezionare Elementi che puoi eliminare. E' possibile filtrare i contenuti per data, dimensioni e nome

Selezionare Elimina per disinstallare il gioco: per alcuni titoli è anche possibile eliminare soltanto parti del gioco o contenuti aggiuntivi, a seconda delle scelte dei singoli sviluppatori

PS5: come cancellare i salvataggi

Andare su Impostazioni, Impostazioni giochi/app e dati salvati

Selezionare Dati salvati (PS5) o Dati salvati (PS4)

Selezionare Memoria di archiviazione del sistema e successivamente Elimina

Selezionare la casella accanto ai file da eliminare eliminare, quindi selezionare Elimina

, oltre 100 GB sono occupati dal sistema operativo, da Astro's Playroom e da altre app preinstallate. C'è chi ha scoperto un trucco per risparmiare spazio sull'SSD di PS5 , semplicemente disattivando le animazioni video dei trofei, in questo modo i filmati non vengono salvati in memoria.