PS5: come migliorare la connessione Internet e aumentare la velocità

Grazie all'innovazione tecnologica apportata dall'utilizzo di una memoria di archiviazione di tipo SSD, molto più efficiente di un normale HDD, PlayStation 5 è in grado di copiare e trasferire dati molto più velocemente rispetto alle console di vecchia generazione.

Questa nuovissima fratture vi permetterà di tagliare in maniera netta i tempi di installazione dei videogiochi acquistati in formato fisico, grazie alla notevole velocità di trasferimento dei dati dal disco alla memoria interna della console. Questo miglioramento tuttavia non sarà apprezzabile nel caso in cui abbiate la necessità di scaricare un prodotto acquistato in formato digitale e disponibile all'interno della vostra Raccolta. In questo caso, infatti, a rappresentare il principale collo di bottiglia per le operazioni di installazione sarà la vostra velocità di download, un vero e proprio tasto dolente per molti utenti, soprattutto in Italia, ma elemento fondamentale in un'epoca dominata dal mercato digitale, patch e aggiornamenti continui.

Se anche voi fate parte della purtroppo ampia fetta di pubblico che non possiede una connessione ad Internet veloce, magari in fibra ottica, non disperate: esistono diversi metodi con i quali è possibile provare a migliorare la connessione della propria PlayStation 5 in modo da aumentare la velocità di download di giochi e aggiornamenti e poter tornare il prima possibile all'attività preferita di tutti noi: giocare. E ricordatevi di consultare la guida per impostare la connessione Wi-Fi su PS5.

Utilizzate un cavo Ethernet

Il primo trucco per migliorare sensibilmente la connessione della propria console è quello di collegarla al proprio router attraverso un cavo Ethernet piuttosto che utilizzando la connessione wireless. Questo aumenterà direttamente, e in maniera visibile, la velocità di download e upload della vostra PlayStation 5, in una misura tanto maggiore quanto più la vostra console è lontana dal vostro modem wifi.

Cambiate server DNS

Un'altro metodo che potrebbe essere utile per migliorare la connessione è quello che prevede di reimpostare i server DNS utilizzati dalla console, selezionando quelli di Google. Per impostare i server DNS corretti vi basterà seguire questa semplice procedura. Per prima cosa aprite il menu delle impostazioni di PlayStation 5 tramite l'icona dell'ingranaggio posta in alto a destra nel menu principale, dopodiché selezionate Rete > Impostazioni > Configura connessione Internet. Successivamente selezionate la connessione che state attualmente utilizzando, dopodiché premete su Opzioni > Impostazioni avanzate e impostate tutte le opzioni come di seguito, poi riavviate la vostra console per applicare i cambiamenti.

Impostazioni indirizzo IP = automatico

Nome host DHCP = non specificare

Impostazioni DNS = manuale

DNS primario = 8.8.8.8

DNS secondario = 8.8.4.4

Server proxy = non utilizzare

Impostazioni MTU = automatiche

Usate i ripetitori

Nel caso in cui siate impossibilitati ad utilizzare dei cavi Ethernet per collegare la vostra PlayStation 5 al router - tendenzialmente questo potrebbe succedere quando console e router si trovano in due stanze diverse della casa, oppure a una distanza maggiore della lunghezza del cavo - il consiglio è quello di sfruttare alcuni ripetitori di segnale Wireless. Tramite questi piccoli dispositivi, facilmente reperibili con pochi euro in qualsiasi rivenditore di oggetti elettronici, sarete in grado di estendere la portata del segnale wifi del vostro modem all'interno di altre stanze semplicemente collegando i ripetitori ad una presa di corrente a muro. Una volta creata la vostra rete di ripetitori - i quali dovrebbero comunque rimanere ad una distanza non superiore a pochi metri l'uno dall'altro per essere in grado di trasmettere un segnale chiaro e potente - potrete finalmente collegare la vostra console all'ultimo di questi, sia tramite una connessione Wireless (comunque sconsigliabile) sia utilizzando un cavo Ethernet, anche in questo caso la scelta migliore.