PS5: come modificare o disattivare il beep all'accensione

Dopo circa tre anni dall'arrivo sul mercato di PlayStation 5, è ora finalmente possibile apportare alcune modifiche al suono d'accensione della console Sony, odiato da molti videogiocatori notturni. Scopriamo insieme come fare per disabilitarlo o modificarlo.

Affinché si possano apportare questi accorgimenti è innanzitutto necessario installare il nuovo firmware, disponibile per il momento nella sola versione Beta. Se non avete quindi l'opportunità di scaricare ed installare la versione di prova dell'aggiornamento, dovrete attendere qualche settimana, quando verrà pubblicato in via ufficiale per tutti i possessori di PlayStation 5.

Una volta aggiornato il firmware della console di ultima generazione Sony, verrà aggiunta una speciale voce ai menu delle opzioni. Dalla schermata principale, premete il tasto Triangolo del DualSense per spostare il cursore nell'angolo in alto a destra e cliccate sull'icona a forma di ingranaggio per accedere alle Impostazioni. Scorrete fino a trovare Sistema e poi selezionate la voce relativa al beep dell'accensione. In questo menu potrete decidere di disabilitarlo completamente oppure se apportare solo una modifica al suo volume, così che faccia più o meno rumore quando si accende PlayStation 5 o si riattiva dalla modalità riposo.

Avete già letto la nostra guida su come collegare un account Discord a PlayStation 5 per poi utilizzarlo come applicazione per la chat vocale?