PS5: come modificare il volume dell'altoparlante integrato del DualSense

Una delle numerose funzionalità legate al DualSense, il controller di PlayStation 5, consiste nella presenza di un altoparlante integrato che viene utilizzato in molti videogiochi, soprattutto quando bisogna ascoltare comunicazioni via radio. Ma come si può aumentare o diminuire il volume di questo speaker?

La risposta è molto semplice, poiché Sony ha implementato ben due modalità attraverso le quali i giocatori possono apportare modifiche all'intensità del suono emesso dall'altoparlante del DualSense. Il primo metodo è quello tradizionale, che richiede di visitare il menu delle impostazioni. Dalla schermata principale di PlayStation 5, premete il tasto Triangolo per spostare il cursore nell'angolo dello schermo e premete X sull'icona a forma di ingranaggio. Scorrete fra le voci del menu fino a trovare Audio e cliccateci sopra. A questo punto, raggiungete l'opzione Volume e modificate Altoparlante controller tramite lo slider per regolare il suono emesso dalla periferica. In alternativa, potete raggiungere la stessa voce nella tabella Accessori delle impostazioni: troverete l'opzione Altoparlante controller in Controller (generale).

Come vi dicevamo, esiste anche un secondo sistema per regolare questa voce, molto più rapido. In qualsiasi momento, anche mentre siete in gioco, dovete premere il tasto PlayStation (quello al centro del DualSense) e spostare il cursore sull'icona a forma di altoparlante, quindi premete X: vi si aprirà un menu a tendina con svariate opzioni, tra le quali vi è anche Altoparlante controller.

Vi ricordiamo che, con tutta probabilità, dovrete apportare qualche modifica al volume del dispositivo dopo aver scaricato l'ultimo aggiornamento di sistema di PlayStation 5. Il firmware in questione, infatti, aumenta il volume massimo del DualSense ed è probabile che quello che avevate impostato in precedenza risulti più alto del normale.

