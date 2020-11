PS5: come montare la base e metterla in orizzontale o in verticale

Avete appena acquistato una PlayStation 5 e non sapete come montare la piccola base circolare presente nella confezione? Nessun problema, poiché in questa guida vi aiuteremo a montarla sul lato o sulla base della console, così da posizionarla in verticale o in orizzontale.

Console in verticale

Se la vostra intenzione è quella di posizionare la PlayStation 5 in verticale, dovete innanzitutto estrarre dal suo interno la piccola vite che vi servirà ad agganciare l'accessorio alla vostra PlayStation 5. Mettete una mano su ogni lato dello stand e muovetele in senso opposto per fare in modo che sulla parte bassa dell'oggetto si apra una "finestra" contenente la vite metallica, la quale va estratta e posizionata in un luogo sicuro, così da non perderla. A questo punto potete posizionare la console in orizzontale su di una qualsiasi superficie e rimuovere il piccolo pezzo di plastica circolare proprio al centro della parte bassa: si tratta infatti del foro nel quale andrà inserita la vite e va quindi liberato. Estratto il piccolo tappo di plastica (che può essere conservato nello stesso vano dal quale avete estratto la vite), posizionate lo stand sotto la console e fate in modo che il foro dello stand combaci perfettamente con quello sotto la vostra PS5. Non si tratta di un compito molto difficile, visto che la base presenta dei binari ed è praticamente impossibile sbagliarsi. Quando console e stand sono posizionati correttamente non resta altro da fare che inserire la vite metallica e iniziare ad avvitare con una piccola moneta o un cacciavite piatto fino a fissare i due pezzi. Ora potete mettere la console in verticale e collegarla alla vostra postazione.

Console in orizzontale

Per posizionare la vostra PlayStation 5 in verticale, invece, i passaggi da seguire sono molti meno e il procedimento è molto più rapido. Posizionate lo stand su una superficie in modo che il gancio sia sul retro e posizionategli sopra la console in orizzontale: la scocca con sopra il logo deve essere quella superiore e i due ganci dello stand devono combaciare con la sezione della scocca bianca inferiore sulla quale ci sono i loghi dei tasti (X, Cerchio, Quadrato e Triangolo).

Va precisato che lo stand dovrebbe essere montato sempre, a prescindere dalla vostra volontà di posizionare la console in orizzontale o in verticale, poiché la sua assenza potrebbe danneggiare la console durante il funzionamento e renderla molto meno stabile.

