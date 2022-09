PS5 come non l'avete mai vista: ecco il video dell'enorme dev kit

Prima che Sony annunciasse il design definitivo della sua PlayStation 5, la console di ultima generazione è stata oggetto di numerose discussioni a causa della fuga di informazioni legate al dev kit dalla forma peculiare che fino ad oggi abbiamo potuto vedere solo grazie a ricostruzioni digitali.

Nel corso delle ultime ore, però, uno YouTuber ha messo le mani su uno dei dev kit della macchina targata Sony e ha realizzato un lungo filmato che la analizza da ogni punto di vista. Macho Nacho Productions ha infatti pubblicato il video dedicato interamente alla console, che vanta una presa d'aria situata al centro, cinque porte USB, una porta USB di tipo C, due porte ethernet, uno slot per l'SSD e una serie di tasti aggiuntivi che permettono di controllare alcune funzioni specifiche del dev kit. Una delle particolarità del dispositivo consiste poi nella presenza di un piccolo display, il quale permette di visualizzare una serie di informazioni mentre la console è in funzione. A questo proposito, il content creator ha anche acceso questa speciale PS5 davanti alla telecamera, permettendo di vedere tutte le differenze con i menu di una normale PlayStation 5, vista la presenza di numerose funzionalità esclusive.

Per chi non lo sapesse, non è affatto inusuale che il kit di sviluppo di una console differisca per hardware ed estetica dal modello in vendita in tutti i negozi (si fa per dire, nel caso della console Sony). A creare scalpore, però, non sono tanto le differenze tra una normale PS5 e il suo dev kit, ma il fatto che dopo anni di leak e voci di corridoio è finalmente possibile vedere questo dispositivo in azione.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che si sta parlando della possibilità di vedere il prossimo anno un nuovo modello di PlayStation 5 con lettore dischi estraibile.