PS5 come posizionarla: meglio in orizzontale o verticale?

Come posizionare PlayStation 5, in orizzontale o verticale? Per quanto possa sembrarvi strano, questa domanda è molto ricorrente tra i giocatori e tra coloro che si apprestano ad acquistare la nuova console, cerchiamo dunque di capire come è meglio comportarsi per quanto riguarda la posizione di PS5.

In realtà non esiste una vera e propria linea guida universale per il posizionamento di PlayStation 5, la nuova console può essere posizionata indistintamente in orizzontale o verticale, in ogni caso avvalendosi della basetta di plastica inclusa nella confezione, indispensabile per garantire la stabilità.

Che sia posizionata in orizzontale o in verticale, un consiglio utile è quello di assicurarsi che attorno a PS5 ci sia abbastanza spazio per garantire una corretta areazione, inoltre vi suggeriamo di non posizionare la console in una zona troppo polverosa, così da evitare (o almeno limitare il più possibile) che la sporcizia possa depositarsi in grande quantità all'interno della stessa, sebbene Sony abbia dotato di PS5 di vaschette raccogli polvere proprio per cercare di arginare questo problema.

Al momento dunque (ma presto sarà possibile avere le idee più chiare in merito) non sembrano esserci vantaggi particolari preferendo la posizione orizzontale o verticale e la discriminante sembra essere unicamente quella dello spazio libero nella propria postazione da gaming.