PS5: come si pulisce e qual è la posizione migliore? I consigli di Sony

All'interno della lista con le risposte alle domande frequenti su PS5, i rappresentanti di Sony offrono dei consigli su come pulire la console nextgen e in che modo posizionarla al meglio per garantirne il funzionamento ottimale in base alla propria postazione di gioco.

Una delle sezioni delle FAQ su PS5 condivise dai curatori del PlayStation Blog riguarda appunto le "best practice per configurare la console a casa". I suggerimenti offerti dal colosso tecnologico giapponese sono, se vogliamo, piuttosto banali ma forniscono comunque un'idea di massima sulle operazioni da effettuare, o da evitare, se si desidera garantire alla propria PS5 una corretta ventilazione.

A seguire trovate le linee guida tracciate da Sid Shuman di SIE:

Posiziona la console ad almeno 10 cm da una parete

Non collocarla sulla moquette o su un tappeto a pelo lungo

Non posizionarla in uno spazio angusto o ristretto

Non coprirla con un panno

Evita l’accumulo di polvere sulle prese d’aria

Utilizza uno strumento per la pulizia, ad esempio un aspirapolvere, per rimuovere l’accumulo di polvere

A tal proposito, è bene ricordare che PS5 è dotata di vaschette raccoglipolvere, una soluzione escogitata da Sony per consentire agli utenti di facilitare le operazioni di pulizia da effettuare saltuariamente. Sulle pagine di Everyeye.it abbiamo condotto dei test sulle temperature di PS5 per capire quanto scaldi la console nextgen di Sony (e quanto tempo impiega per il cooldown) nelle diverse condizioni di operatività tra navigazione dell'interfaccia e sessioni di gioco.