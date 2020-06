PS5: ecco come hanno reagito gli utenti giapponesi al rinvio dell'evento

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata ieri la notizia del posticipo dell'evento di presentazione dei giochi PlayStation 5, durante il quale Sony avrebbe dovuto finalmente mostrare i titoli next-gen e, perché no, anche il design della console. Sebbene il rinvio sia avvenuto per motivi ben precisi, non tutti l'hanno accolto positivamente.

Sapete bene, infatti, che ad aver provocato il rinvio dell'evento sono stati i recenti avvenimenti che hanno colpito gli Stati Uniti in seguito all'omicidio di George Floyd. Nonostante il problema non riguardi direttamente il Giappone, i videogiocatori orientali si sono dimostrati molto comprensivi rispetto alla grave situazione. Ad evidenziarlo sono i commenti che potete leggere in risposta al tweet di Sony PlayStation Japan, nei quali la quasi totalità degli utenti sostiene di voler attendere che la situazione si tranquillizzi così che i videogiocatori di tutto il mondo possano godere degli annunci in arrivo.

In attesa di scoprire la nuova data dell'evento, la quale potrebbe arrivare da un momento all'altro, vi ricordiamo che anche CD Projekt RED ha posticipato il Night City Wire dedicato a Cyberpunk 2077, che andrà in onda con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto.