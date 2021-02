PS5: come si fa a ricaricare la batteria del DualSense?

Il nuovo controller DualSense di PlayStation 5 è una delle innovazioni tecnologiche apportate da Sony con l'arrivo della nuova generazione di console che più ha colpito l’utenza, grazie alla sua capacità di restituire feedback unici durante il gioco e il suo design, impreziosito dagli iconici simboli PlayStation impressi sulla scocca.

Va da sé tuttavia che per poter sfruttare appieno tutte le vibrazioni speciali che il DualSense è in grado di generare per restituire il cosiddetto feedback aptico, oltre alle resistenze dei trigger adattivi e alle funzionalità wireless, la batteria al litio integrata si scarichi piuttosto rapidamente.



Per controllare il livello della batteria del DualSense potete selezionare il menu Accessori all’interno del Pannello di Controllo della console, o toccare il tasto Playstation sul controller; in alternativa, la caratteristica icona comparirà sullo schermo nel caso in cui la batteria dovesse scendere sotto un livello di carica predefinito. Per mettere in carica il DualSense di PlayStation 5 avrete due possibilità:



Come ricaricare il DualSense di PS5

In questo caso vi basterà semplicemente utilizzare ilin dotazione per connettere il controller alla console: in questo modo la batteria del DualSense inizierà automaticamente a ricaricarsi. Per utilizzare questa opzione anche quando la console è in modalità riposo, vi basterà attivare l’dal menu delle, seguendo questi passaggi:In alternativa potete scegliere di acquistare separatamente una base di ricarica, ovvero una piccola postazione di ricarica alla quale potrete appoggiare contemporaneamente fino a due controller DualSense. In questo caso vi basterà, collegare la presa di corrente della stessa e la batteria del DualSense inizierà a caricarsi, evitandovi la scomodità di dover tenere un cavo collegato alla console. Naturalmente in questo caso, a differenza del primo metodo, non potrete continuare ad utilizzare il controller mentre è in carica.La base di ricarica per il DualSense è in vendita su Amazon al prezzo di 29,99 euro.