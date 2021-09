PS5: come riconoscere il nuovo modello? Le differenze con l'originale

Sony ha da poco messo in commercio un nuovo modello di PlayStation 5, che un poco alla volta inizierà a diffondersi in tutto il mondo. La differenza maggiore sembra essere legata al nuovo dissipatore più leggero di 300 grammi, ma quanti altri dettagli cambiano tra la "nuova" PS5 e quella originale?

Anzitutto, la prima differenza maggiore emerge già osservando la scatola della console, che presenta un diverso codice identificativo corrispondente in Europa a CFI-1116A, laddove invece la "vecchia" PS5 era contraddistinta da CFI-1016A. Basterebbe già questo particolare, seppur da controllare con attenzione (lo si può trovare vicino alla classificazione PEGI sul fronte del box, oppure nell'angolo blu laterale), per riconoscere il modello successivo del sistema next-gen di Sony, ma un altro dettaglio è legato alla vite per montare il piedistallo di PS5 in orizzontale o verticale: rispetto a quanto visto prima, adesso c'è la possibilità di inserire o mettere la vite a mano, senza dover ricorrere ad alcun cacciavite.

Si tratta di particolari che molti potrebbero anche non cogliere, ma che potrebbero essere rilevanti per cui vuole mettere le mani su uno specifico modello della console. A tal proposito ecco i test finali di Digital Foundry sul nuovo modello di PS5, che chiariscono quale delle due versioni sia effettivamente migliore. Vi lasciamo infine la guida ai migliori SSD PS5 da comprare a settembre 2021.