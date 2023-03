PS5: come risolvere l'errore CE-100005-6, problema durante la lettura del disco

A inizio anno vi abbiamo segnalato problemi con il lettore dischi di alcune PS5 vendute anche in Italia, Sony sembra aver risolto questo problemi con gli ultimi restock tuttavia potrebbe capitarvi (sia con una console nuova che con una PS5 più datata) di imbattervi nell'errore CE-100005-6: cosa indica questo codice e come si rivolve il problema?

Il codice errore CE-100005-6 su PS5 è spesso accompagnato dal messaggio "Si è verificato un problema durante la lettura del disco" e riguarda dunque espressamente il lettore ottico o il supporto fisico Blu-Ray. Il problema può verificarsi anche in presenza di dischi non compatibili o magari graffiati, rigati o sporchi. Ecco cosa potete fare per provare a risolvere le problematiche collegate al codice errore CE-100005-6:

PS5 Codice errore CE-100005-6

Spegnere la console PlayStation 5, scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo

Riavviare la console

Provare a inserire un disco compatibile

Pulire il disco con un panno morbido e pulito

Se con un disco diverso il messaggio non si presenta, il "colpevole" è dunque il supporto fisico, in caso invece l'errore compaia con qualsiasi disco, anche dopo aver seguito gli step elencati qui sopra, vi consigliamo di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti per la console e per il software. Se i problemi persistono, contattate l'assistenza PlayStation Italia per chiedere supporto tecnico.