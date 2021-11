PS5: come risolvere il problema della bassa luminosità dello schermo

L'ammiraglia di Sony segue il percorso tracciato da PS4 nella gestione generale delle impostazioni, ma alcuni utenti hanno notato un'illuminazione particolarmente bassa nel caso di PlayStation 5 (a proposito, PS5 ha vinto come Best Gaming Hardware ai Golden Joystick Awards 2021), non trovando soluzioni per il problema: ecco come risolvere.

Al di là della regolazione specifica del pannello utilizzato, che vale sempre la pena di controllare nel caso sia settata in basso, è molto comune nei sistemi PlayStation 5 trovare una particolare opzione attivata e che causa il problema di uno schermo troppo scuro: stiamo parlando dell'HDR che, pur migliorando il contrasto dei colori durante il gioco, potrebbe creare il difetto di illuminazione nel caso in cui non si disponga di un televisore o monitor adatti, e non solo.



Per risolvere il problema andate nelle impostazioni (premendo il tasto triangolo nella home) e scendete fino alla sezione 'schermo e video'. Selezionate quindi 'uscita video' e procedete a disattivare l'HDR. Talvolta lo stesso scompenso potrebbe accadere, come dicevamo, anche se in possesso di un monitor HDR, in tal caso disattivate e riattivate il comando per equilibrare automaticamente l'illuminazione. Se invece volete riattivare l'High Dynamic Range sulla vostra console, ecco la guida per impostare l'HDR su PlayStation 5.