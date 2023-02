PS5: come risolvere i problemi di lettura dei dischi e rimuovere un disco bloccato

Nelle scorse settimane abbiamo raccolto varie testimonianze su PS5 che non legge correttamente i dischi, a quanto pare un lotto di console distribuite (anche) nel nostro paese avrebbe problemi con il lettore ottico. Che cosa fare dunque se un Blu-Ray resta bloccato nel lettore della PlayStation 5? Non disperate, ecco come procedere per.

PS5: risolvere i problemi di lettura dei dischi

Se riscontrate problemi con la lettura di un disco sulla vostra console PS5, Sony suggerisce di pulire il disco con un panno morbido e in seconda battuta di provare con un secondo gioco o film in Blu-Ray per assicurarsi che il problema dipenda dal lettore e non dal singolo disco. Se il lettore non riesce a leggere alcun tipo di disco, il consiglio è quello di accedere alla modalità provvisoria di PS5, svuotare la cache e ricreare il database, seguendo questi passaggi:

Spegnere la console premendo il tasto di accensione. L'indicatore lampeggia per pochi istanti prima di spegnersi

Una volta spento il sistema, tenete premuto il tasto di accensione. Rilasciate il tasto dopo aver sentito due bip: uno la prima volta che premete il tasto e uno a distanza di sette secondi

Connettere il controller con il cavo USB e premere il tasto PlayStation sul DualSense

Dopo aver avviato PS5 in Modalità Provvisoria, selezionate la voce Ricostruisci Database

Se Ricostruisci Database non risolve il problema, suggeriamo di accedere nuovamente alla Modalità Provvisoria e selezionare l'opzione Reimposta PS5, questo comando elimina tutti i dati sulla console e reinstalla il sistema operativo, quindi assicuratevi di fare prima un backup di PlayStation 5.

Come rimuovere un disco bloccato nella PS5

Il disco si è incastrato nel lettore Blu-Ray della PlayStation 5? Ecco come fare per rimuoverlo. La prima cosa da fare è quella di tenere premuto il tasto di accensione di PlayStation 5 per tre secondi per spegner la console, quindi rimuovere tutti i cavi e i dispositivi collegati. Posizionate delicatamente la PS5 sopra un panno morbido su una superficie piana e rimuovete la base.

Posizionate la console in modo che il foro per la vite della base sia rivolto verso di voi, il logo PS sia rivolto verso il basso e il vano disco si trovi alla vostra sinistra. Posizionate i palmi delle mani vicino agli angoli superiori e afferrate il bordo della copertura. Sollevare delicatamente la copertura fino a quando si sente un clic. Dopo aver rimosso la copertura, cercare i componenti circolari neri sull'unità ottica, tra cui una pellicola di plastica nera da rimuovere o spingere per accedere alla vite che copre. Attenzione: le console di produzione più recente potrebbero non avere la copertura in plastica nera.

Utilizzando un cacciavite a croce (o di tipo Phillips n. 1) girate la vite in senso orario fino a quando il disco è quasi completamente visibile, a questo punto rimuovere delicatamente il disco. Attenzione: non forzare l'estrazione del disco dal lettore ottico. Fatto questo, riposizionate la copertura inferiore in modo che sia distante di circa 2 centimetri dal bordo superiore e fatela scorrere nuovamente in posizione fino a sentire un clic. A questo punto ricollegate tutti i cavi e accendete la console.

Se il lettore ottico continua a darvi problemi vi consigliamo di contattare l'assistenza PlayStation Italia o rivolgervi al vostro rivenditore se la console è in garanzia, così da valutare insieme l'entità del problema e optare magari per una riparazione o la sostituzione del prodotto (a discrezione del negoziante).