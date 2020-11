PS5: come risolvere problemi di output video o riproduzione audio

State riscontrando problemi con l'audio o le immagini su schermo di PS5? Sony ha pubblicato una breve guida con la procedura di risoluzione dei problemi più comuni per immagini o audio sulle console PlayStation 5 e PS5 Digital.

Il primo consiglio è quello di scaricare l'ultimo aggiornamento software per PS5 e assicurarsi che il firmware sia aggiornato alla più recente versione disponibile. Sony invita poi ad assicurarsi di seguire questi passaggi:



PS5: come risolvere i problemi di audio e immagini

Collegare la console direttamente alla porta HDMI della TV. La rimozione di tutti gli altri dispositivi audio o video potrebbe risolvere problemi relativi alle immagini o all'audio

Verificare di aver impostato l'ingresso corretto sulla TV

Provare a usare un cavo HDMI diverso

Provare a utilizzare un ingresso TV e una porta HDMI diversi

In caso i problemi dovessero persistere, la compagnia invita a contattare l'assistenza PlayStation , i tecnici valuteranno come intervenire in base alla descrizione delle problematiche, nei casi più gravi potrebbe essere necessario. Per ottenere i migliori risultati di output con PlayStation 5, Sony raccomanda di utilizzare il cavo HDMI 2.1 incluso nella confezione di PS5