PS5: come scaricare, installare o spostare i giochi su SSD

Sony ha pubblicato il nuovo aggiornamento di settembre per PS5 e PS5 Digital, questo update del firmware include tra le altre cose anche il pieno supporto per gli SSD, introdotto in Beta nelle scorse settimane e ora disponibile per tutti.

Per chi non lo sapesse, la console di ultima generazione targata Sony dispone di uno slot facilmente accessibile rimuovendo la scocca di colore bianca e nel quale inserire la piccola e velocissima memoria aggiuntiva, la quale consente di aumentare il quantitativo di spazio a disposizione dei giocatori per installare giochi o applicazioni e conservare screenshot e filmati delle proprie partite.



Se avete messo le mani sul nuovo aggiornamento e volete scoprire come fare per sfruttare la nuova memoria, ecco alcuni consigli utili. Se invece non sapete come aprire lo slot di memoria, ecco la nostra guida per installare un SSD su PlayStation 5.

Come installare i giochi PS5 su SSD

Come avviene anche su PC, PlayStation 5 consente ai giocatori di decidere la memoria predefinita sulla quale installare tutti i nuovi giochi e applicazioni. Se non si modificano le opzioni, la console procede con l'installazione dei prodotti direttamente nella memoria interna. Chi vuole che tale processo avvenga sull'SSD di tipo M.2 deve accedere al menu delle impostazioni, selezionare la voce relativa alla memoria di archiviazione e infine cliccare sulla voce che permette di modificare il percorso predefinito per le installazioni. In questo modo si può scegliere tra l'SSD interno e quello aggiuntivo.

PS5: come spostare i giochi su SSD

Ovviamente l'installazione di un nuovo SSD M.2 non serve solo per i giochi ancora da installare ed è permesso ai giocatori anche trasferire qualsiasi titolo già presente nella memoria interna sull'SSD installato nello slot M.2. Per far ciò occorre accedere alla Libreria (l'ultima voce a destra della Home), visualizzare la schermata dei titoli installati e cliccare con il tasto Options sul prodotto da spostare per poi selezionare la voce "Sposta giochi e applicazioni". Si aprirà così una schermata che consentirà di effettuare lo spostamento dei titoli da una memoria all'altra. Nel caso in cui ci fosse anche una memoria USB 3.0 collegata alla console, fate attenzione a selezionare la voce che evidenzia esclusivamente i prodotti che possono essere spostati su un SSD M.2.