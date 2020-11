PS5: come sfruttare al meglio la tecnologia Tempest 3D AudioTech

Nel corso del pomeriggio il Blog PlayStation ufficiale si è aggiornato con tantissime nuove informazioni su PlayStation 5, alcune delle quali sono legate alla tecnologia Tempest 3D AudioTech. Scopriamo come fare per usufruirne al meglio e quali sono i dispositivi che la supportano.

Stando a quanto scritto dal colosso giapponese, l'Audio 3D consiste in una tecnologia che offre "prestazioni audio di alta qualità e offre un senso di coinvolgimento molto più profondo nel gioco, grazie all’esecuzione personalizzata dell’audio 3D con cuffie compatibili con PS5". Per usufruire al meglio dell'Audio 3D, Sony consiglia le cuffie wireless con microfono PULSE 3D, ma per poter trarre vantaggio da questa funzionalità basta utilizzare qualsiasi tipo di cuffia stereo USB o compatibile direttamente con la porta presente sul DualSense e alla quale si possono collegare delle comuni cuffiette con jack da 3,5mm. Per migliorare la resa audio, il sistema operativo di PlayStation 5 includerà anche dei menu attraverso i quali gli utenti potranno selezionare tra una serie di preset che puntano a migliorare la qualità dell'output audio. Per quello che riguarda invece il supporto agli altoparlanti dei televisori o alle soundbar, Sony ha confermato di essere al lavoro per consentire ai giocatori di sfruttarle con l'Audio 3D ma che questa funzionalità non sarà disponibile al lancio di PS5.

