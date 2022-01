PS5 cover: come smontare la scocca per cambiare i pannelli superiore e inferiore

Con l'arrivo delle nuove cover colorate per PS5 è certamente utile avere a portata di mano il procedimento esatto da seguire per smontare i pannelli e rimontare la scocca della console. Ecco la nostra guida alla rimozione della copertura di PS5, il procedimento è semplice e veloce e non richiede attrezzi come cacciaviti o altri strumenti.

La prima cosa da fare è ovviamente quella di spegnere la PS5 e scollegare la console dall'alimentazione e dal cavo HDMI, attendere che la console si raffreddi e posizionarla su un tavolo di lavoro con superficie piana.

Come cambiare la cover superiore PS5

Assicuratevi che la console sia posizionata in orizzontale con il logo PlayStation rivolto verso l'alto e il tasto di accensione nella direzione a voi opposta. A questo punto afferrate l'angolo in basso a sinistra della cover e tirate in alto a destra applicando una leggera pressione. A questo punto potete sollevare la cover e fissare la nuova facendola scorrere da destra verso sinistra fino a quando sentirete un clic.

PS5 come cambiare la cover inferiore

Come sopra, scollegate la console e posizionatela su un piano stabile in orizzontale, assicurandovi che il logo sia rivolto verso il basso e il tasto di accensione sia rivolto nella vostra direzione. Afferrate la cover dall'angolo in basso a sinistra e tirate leggermente in alto a destra per sollevarla e rimuoverla. A questo punto potete sostituire la cover facendola scorrere da destra a sinistra fino a quando sentirete un clic a conferma dell'avvenuto aggancio del pannello.

Solamente a questo punto potrete ricollegare la PS5 all'alimentazione e al cavo HDMI. In fase di sgancio assicuratevi di non usare troppa forza mentre quando riagganciate il pannello assicuratevi di sentire il "clic" così da assicurarvi che sia correttamente fissato e che non si stacchi.