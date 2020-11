PS5: come spegnere la console utilizzando il DualSense

Siete sdraiati sul divano e non avete la minima voglia di avvicinarvi alla vostra nuova PlayStation 5 e premere il tasto per spegnerla? Nessun problema, dal momento che anche la console di nuova generazione targata Sony implementa un rapido sistema attraverso il quale spegnere la console con il controller.

Per fare in modo che la vostra PlayStation 5 possa spegnersi grazie al controller DualSense non dovete effettuare azioni particolari. Innanzitutto occorre aprire il Centro di controllo, ovvero il menu nella parte bassa dello schermo che si attiva alla pressione del tasto PlayStation (per chi non lo sapesse, parliamo del piccolo pulsante a forma di logo PS situato proprio tra i due stick analogici e poco sotto lo speaker integrato nel controller). Premete quindi il tasto e muovetevi tra le icone in basso fino a raggiungere l'ultima alla vostra destra, che corrisponde all'icona classica dell'alimentazione.

Cliccate sulla piccola immagine con il tasto X per far comparire a schermo un menu a tendina con le seguenti opzioni relative all'alimentazione:

Entra in modalità riposo: carica i controller, scarica gli aggiornamenti e sospendi i tuoi giochi. Non scollegare il cavo di alimentazione AC mentre il sistema è in modalità riposo

carica i controller, scarica gli aggiornamenti e sospendi i tuoi giochi. Non scollegare il cavo di alimentazione AC mentre il sistema è in modalità riposo Spegni la PlayStation 5: chiudi tutti i giochi e le app e spegni la PS5. Selezione questa opzione prima di scollegare il cavo di alimentazione AC

chiudi tutti i giochi e le app e spegni la PS5. Selezione questa opzione prima di scollegare il cavo di alimentazione AC Riavvia la PlayStation 5: chiudi tutti i giochi e le app e riavvia la PS5

Al momento vi suggeriamo di selezionare la seconda voce, "Spegni la PS5", ogni volta che smettete di utilizzare la console e di evitare il più possibile la modalità riposo. Sebbene infatti non vi siano notizie ufficiali in merito alla questione, sono numerose le segnalazioni di bug e problemi più o meno gravi legati a questa funzionalità della console Sony.

