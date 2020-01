PS5, come sarà il trailer di presentazione? Un fan prova ad immaginarlo!

Mentre non sembra voler rallentare il flusso di rumor, speculazioni e presunti leak legati alla futura console Sony, c'è chi si arma di creatività e prova ad immaginare il trailer di presentazione di PlayStation 5!

È quel che ha fatto l'utente attivo su YouTube Bxdyguard, che ha pubblicato sul proprio Canale un concept trailer fan-made dedicato all'hardware. Ispirato probabilmente dalle possibili immagini del Dev-Kit di PS5 che hanno trovato diffusione nel corso degli ultimi mesi, l'appassionato ha ipotizzato per la console un design che ne conserva in parte la peculiare forma a "V". Non mancano inoltre ipotesi connesse a componentistica e funzionalità. Ad esempio, l'utente ha ipotizzato l'utilizzo di cartucce come supporto per i giochi PlayStation 5, con una retrocompatibilità garantita invece dalla presenza di un lettore Blu-Ray. Spazio nel filmato anche per la Realtà Virtuale targata Sony, con una breve sequenza dedicata ad un ipotetico futuro di PlayStation VR. Potete visionare il trailer fan-made direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare del risultato?



In attesa di scoprire dettagli ufficiali sui piani di Sony per la presentazione di PlayStation 5, ricordiamo che il colosso videoludico ha confermato che non sarà presente all'E3 2020: ve ne ha parlato il nostro Giuseppe Arace all'interno di uno speciale dedicato al reveal di PS5.