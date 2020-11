PS5: come trasferire i dati dell'account da PS4 alla nuova console

Nel caso in cui abbiate utilizzato almeno una volta le funzionalità online sulla vostra Playstation 4, tra partite in multigiocatore ai vostri titoli preferiti, abbonamenti a servizi come Playstation Plus ed acquisti sul Playstation Store, vorrete probabilmente trasferire i dati del vostro account su Playstation 5.

In questo caso, sarete felici di sapere che il processo è estremamente semplice e immediato, e vi permetterà di trasportare e mantenere moltissimi dati utili accumulati su quella che ormai è la console di vecchia generazione di Sony. Di seguito trovate la lista completa delle informazioni che, tramite il procedimento di trasferimento dei dati dell’account, migreranno da Playstation 4 a Playstation 5:

ID Online (questo corrisponde all’indirizzo email associato al vostro account Playstation Network)

(questo corrisponde all’indirizzo email associato al vostro account Playstation Network) Lista degli Amici

Lista dei Trofei (rivista secondo il nuovo sistema di conteggio dei trofei entrato recentemente in vigore sui sistemi Playstation)

(rivista secondo il nuovo sistema di conteggio dei trofei entrato recentemente in vigore sui sistemi Playstation) Fondi rimasti nel vostro Portafoglio virtuale

virtuale Avrete inoltre diritto al trasferimento di tutti i contenuti che fanno parte della vostra libreria, tra Giochi, Video e Musica, a patto che questi siano compatibili con Playstation 5

Trasferimento dati da PS4 a PS5

La procedura di trasferimento dei dati dell’account Playstation Network da PS4 a PS5 fa parte deldella nuova console, durante il quale vi verrà prima richiesto di collegare Playstation 5 alla rete e scaricare e installare l’aggiornamento del software di sistema più recente. Dopo aver terminato questi primi passaggi, vi troverete di fronte ad una schermata che vi chiederà di, o in alternativa di crearne uno da zero; in particolare, avete due opzioni tra cui scegliere per completare la procedura di login.

La prima possibilità a vostra disposizione, estremamente classica, vi richiede di inserire manualmente, quindi attraverso la tastiera virtuale navigabile tramite il DualSense, il vostro ID Online (ovvero la mail associata all’account) e la password. Per ovviare a questo tipo di procedimento, decisamente macchinoso e scomodo, Sony ha introdotto per la prima volta una nuova opzione di accesso: scaricando l’applicazione Playstation sul vostro cellulare, ed effettuando l’accesso con il vostro account all’interno di essa, vi basterà poi scansionare il codice QR che comparirà sulla schermata di Playstation 5 per far si che quest’ultima cominci automaticamente ad effettuare il trasferimento dei dati.

