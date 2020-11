PS5: come trasmettere su Twitch dalla console Sony

State per acquistare una PlayStation 5 e volete provare a trasmettere le vostre partite su Twitch direttamente dalla console Sony? Nessun problema, poiché in questa guida vi aiuteremo a configurare il vostro account su PS5 e ad avviare una diretta in pochissimi click.

Create un account

Il primo passo fondamentale per poter fare streaming su Twitch è quello di creare un account. Se non ne avete uno, visitate il sito dal vostro smartphone o PC e registrate un nuovo profilo cliccando sul tasto viola in alto a destra con su scritto "Iscriviti". Effettuato questo semplice passaggio, provate anche a personalizzare il vostro canale con descrizione, avatar e altri elementi che possano dargli un po' di carattere.

Collegate Twitch alla vostra PlayStation 5

Una volta predisposto il canale Twitch non resta che collegarlo alla vostra console. Se avete già effettuato il collegamento tra Twitch e la vostra vecchia PlayStation 4 non dovreste fare nulla di nuovo, ma potreste incappare ugualmente in qualche problemino: per poter collegare correttamente PS5 e Twitch occorre attivare l'autenticazione a due fattori dal menu delle impostazioni della piattaforma di streaming di Amazon. Se non avete mai collegato i due profili, allora avviate un qualsiasi gioco PS5 e premete il tasto "Create" (l'equivalente del tasto "Share" sul DualShock 4) per far comparire nella parte bassa dello schermo un menu dedicato alle funzioni social. Le icone nella parte centrale della barra nera sono dedicate alla cattura di screenshot e filmati, invece quelle sulla destra servono a modificare le impostazioni di cattura e ad avviare una diretta: selezionate la voce "Trasmetti", ovvero quella con l'icona di una piccola antenna che trasmette, e cliccate sull'icona di Twitch. A questo punto dovreste ritrovarvi di fronte ad un menu utile per la configurazione del vostro account Twitch. Cliccate su "Collega account" per vedere una schermata con due passaggi da seguire per la configurazione: il primo consiste nell'aprire una pagina web tramite Codice QR o link su smartphone/tablet/PC e poi inserire sul sito il codice presente sulla destra. Se avete seguito correttamente questi passaggi, vi ritroverete di fronte ad una schermata che conferma l'avvenuto collegamento al vostro account Twitch.

Selezionate le impostazioni relative al microfono

Prima di andare in live, ritornate nel menu che si apre cliccando su Create e selezionate l'ultima voce a destra, ovvero quella relativa alle impostazioni. Navigando in questo menu è possibile apportare alcune semplici modifiche alla vostra diretta e, ad esempio, decidere se includere nella trasmissione l'audio del vostro microfono, un riquadro con la webcam (a patto che ne abbiate una collegata) o le voci delle party chat. Sempre in questo menu si possono apportare alcune modifiche all'interfaccia e decidere se e dove vedere i commenti in tempo reale. Non dimenticate infine di selezionare l'ultima opzione per impostare la qualità grafica dello streaming: non è possibile superare i 1080p come tutte le dirette su Twitch, ma si può modificare il framerate e abbassarlo nel caso in cui la vostra connessione non riuscisse a reggere i 60 fotogrammi al secondo.

Trasmettete le vostre partite su Twitch

A questo punto è tutto pronto e non resta altro da fare che impugnare il pad e prepararsi per la diretta. Avviate il gioco che volete trasmettere e in qualsiasi momento premete il tasto Create per accedere al menu di condivisione, selezionate la voce Trasmetti e cliccate su Twitch: vi si aprirà così un piccolo riquadro con una voce attraverso la quale modificare il nome della diretta e un tasto per avviare lo streaming.

Avete già letto la nostra guida su come trasferire giochi e salvataggi da PS4 a PS5?