PS5: la community chiede una revisione del sistema di gestione dei salvataggi in cloud

Dalle pagine di ResetEra, un utente del popolare forum videoludico contribuisce ad alimentare il dibattito tra i membri della community di PlayStation 4 in merito all'eventualità, da parte di Sony, di evolvere l'attuale sistema dei salvataggi in cloud in funzione del lancio di PS5 a fine 2020.

Come sottolineato dall'utente di ResetEra conosciuto con lo pseudonimo di "ry-dog", l'attuale sistema predisposto da Sony per la gestione dei salvataggi in cloud dei giochi PS4 meriterebbe di essere "aggiornato" in vista dell'avvento della console next-gen del colosso tecnologico giapponese.

Tra i fattori di criticità segnalati dall'utente, e condivisi dal resto della community del forum di ResetEra (e successivamente sui social), viene citato il limite a 100 GB dello spazio di archiviazione "su nuvola", il fatto che per fruire di tale servizio bisogna abbonarsi a PS Plus, l'impossibilità di attivare la sincronizzazione automatica dei salvataggi su di una PS4 non impostata come "Principale" e l'assenza di funzioni che permettano ai giocatori di selezionare i singoli titoli su cui si desidera attivare la sincronizzazione e l'archiviazione automatica dei file di salvataggio una volta posta la propria console in stand-by.

Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti di Sony non hanno ancora risposto a tali richieste che, è bene precisarlo, sono state poste in maniera pacata e costruttiva, anche se non sappiamo se il tema dei salvataggi in cloud sia stato già trattato nel questionario lanciato dall'azienda nipponica chiedendo consigli su PS5 in occasione del sesto anniversario dal lancio di PlayStation 4.

E voi, cosa ne pensate di questa richiesta? Condividete le criticità segnalate dall'utente di ResetEra o reputate sufficiente l'attuale sistema adottato da Sony per gestire i salvataggi in cloud? Fatecelo sapere con un commento.